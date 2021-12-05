احصائية بالأرقام.. عدد مرات اقتحام "الأقصى" ومنع الاذان في "الابراهيمي"

نشرت وزارة الأوقاف في رام الله اليوم الأحد احصائية بالأرقام.. لعدد مرات اقتحام المستوطنين الإسرائيليين بحماية جيش الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك وعدد المرات التي مُنع فيها رفع الاذان في "المسجد الابراهيمي بالخليل" خلال تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن 22 مرة تم فيها اقتحام المسجد الأقصى من المستوطنين فيما مُنع رفع الآذان نحو 47 مرة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وقالت الوزارة أن الاحتلال دنس الأقصى أكثر من 22 مرة، بالإضافة إلى تواصل حملة التحريض عليه، والقرارات التي تهدف لصبغه بالصبغة يهويدية.

وأشارت إلى أنه برز خلال هذا الشهر، اطلاق ما تسمى لجنة التعليم في "البرلمان الإسرائيلي"، دعوات لإدراج المسجد الأقصى، كموقع إلزامي على جدول زيارات مدارس الاحتلال، فيما عقدت ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة، لقاءً تشاورياً موسعاً مع ما يُسمى بوزير "الشؤون الدينية الاسرائيلي"، عرضت خلاله منظمة "بيدينو" المتطرفة مقترحات كان أبرزها فتح الأقصى لليهود خلال شهر رمضان دون إغلاق في أي يوم؛ بما يمهد لاحتفال المتطرفين بـ "عيد الفصح العبري" في الأقصى، في الأسبوع الثالث من شهر رمضان القادم.

ولفتت الوزارة إلى أن منظمة "بيدينو" المتطرفة، اقترحت زيادة عدد أبواب الأقصى المخصصة للاقتحامات الصهيونية، كما طلبت إزالة اللافتة التي وضعتها الحاخامية الرسمية والتي تثبّت موقفها التقليدي الذي يحظر دخول اليهود للأقصى "لحين تحقيق الشروط اللازمة".

وأضافت أن المنظمة ذاتها، اقترحت كذلك تعديل "قانون الأماكن المقدسة" الصهيوني ليشمل الأقصى باعتباره معلماً دينياً يهودياً، إلى جانب حائط البراق، فيما طالبت منظمة "نساء الهيكل"، بزيادة أوقات الاقتحامات خلال فترة ما بعد الظهر، وإغلاق الأقصى أمام المسلمين في الأعياد اليهودية الكبير، وفتح الأقصى للاقتحامات في أيام السبت، وتغيير اسم باب المغاربة بشكل رسمي إلى "بوابة هليل" وتوسعته.

إلى ذلك، قالت الأوقاف إن الاحتلال منع رفع الأذان 47 وقتًا، بالتزامن مع تدنيس ما يسمى رئيس دولة الاحتلال المسجد الابراهيمي.

وأشارت إلى مواصلة الاحتلال أعمال الحفريات في ساحاته، وما زال يبقي اعلامه على سطحه وجدرانه، ووجود شمعدان كبير وضعه الاحتلال في اعياده السابقة، مشيرة إلى أن المسجد يتعرض لشتى انواع التهويد والحصار.

من جهته، قال وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرُب، إن المسجد الأقصى المبارك والابراهيمي ، يواجهان تصعيداً إسرائيليا غير مسبوق في ظل زيادة معدلات الاقتحام والتهويد والتدنيس، من قبل الجماعات الاستيطانية التي باتت تتمتع بنفوذ واسع.

وبيّن أبو الرُب، في البيان ذاته، أن خطط الاحتلال من شرعنة الرحلات المدرسية للمسجد الاقصى، والصلوات الصامتة وجملة التهديدات وحملات التحريض، تستدعي وقفة جادة وسريعة لإنقاذ الاقصى والابراهيمي.