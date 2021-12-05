الجهاد الإسلامي تبارك للأسير الفسفوس انتزاع حريته من سجون الاحتلال

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للأسير المحرر البطل كايد الفسفوس، انتصاره الذي انتزع من خلاله حريته من سجون الاحتلال بعد خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة (131 يوماً) متواصلة.

وقالت الحركة في بيان لها، جاء على لسان المتحدث باسمها في الضفة الغربية طارق عز الدين، إن " انتصار الأسير الفسفوس يعتبر إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة في مقارعة السجان على خطا جميع من سبقوه في هذه (المواجهة)"

ووجهت الحركة التحية للأسير الفسفوس، معتبرة الأسير بإرادته الصلبة يمثل نهج المقاومة الأصيل ضد الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:

تصريح صحفي

تتقدم حركة الجهاد الاسلامي على لسان المتحدث باسمها في الضفة أ. طارق عز الدين بأحر التهاني والتبريكات من الأسير المحرر البطل كايد الفسفوس، والذي انتزع حريته من سجون الاحتلال بعد خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة (131 يوماً) متواصلة.

ونحن نحيي الأسير المحرر كايد الفسفوس، لنتوجه بالتحية والإجلال والإكبار للأسير البطل هشام أبو هواش الذي يخوض معركة الحرية والكرامة منذ (111 يوماً) ضد سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، معتبرين أن الأسير هشام أبو هواش بإرادته الصلبة يمثل نهج المقاومة الأصيل ضد الاحتلال.

إن انتصار الأسير الفسفوس يعتبر إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة في مقارعة السجان على خطا جميع من سبقوه في هذه (المواجهة).

وفي هذه المناسبة، نشيد بصمود أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأسرى وقضيتهم العادلة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

إعلام الضفة

5 ديسمبر 2021م