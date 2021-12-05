دعم الأسرى: الوضع الصحي للأسير أبو هواش خطير جداً

أكد منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان، اليوم الأحد، أن الأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها الأسير هشام أبو هواش هي نتاج طيلة أمد الإضراب الذي تجاوز 110 أيام.

وقال ذوقان خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " الأسير أبو هواش يعاني من ضعف في الرؤية, وعدم التوازن, وتقرحات في الظهر, وفقد أكثر من 25 كيلو من وزنه".

وأضاف :" مصلحة السجون تتعمد في عدم الاستجابة لمطالب الأسير أبوهواش لترسل رسالة للأسرى الآخرين, وتحديداً الإداريين من عدم الإقدام على خوض إضراب جديد"، موكداً بأن إدارة مصلحة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل المتعمد وإذلال أسرانا.

ولفت منسق اللجنة الوطنية إلى أن الهيئة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بمتابعة حثيثة, وأن تطلع بكثب على الحياة الصحية للأسير أبو هواش والأسرى الآخرين.

وأوضح أن اللجنة دائما تدفع بالاتجاه للإضراب الجماعي لأنه يربك حسابات حكومة الاحتلال ويكون التفاف أكبر على قضية الأسرى.

ويواصل الأسير هشام أبو هواش لليوم الـ111 على إضرابه المفتوح عن الطعام من أجل حريته وضد اعتقاله إداريًا.