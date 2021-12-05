إغلاق بحر غزة حتى إشعار آخر

أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن إغلاق بحر غزة أمام الصيادين، حتى إشعار أخر.

وبينت الشرطة في بيان، أن قرارالإغلاق جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية بإغلاق البحر أمام حركة الملاحة البحرية، لحين صدور تعليمات جديدة.

وتشهد الحالة الجوية، طقس غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .



