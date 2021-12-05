تشافي: الخسارة أمام بيتيس عقاب مؤلم.. ولدينا نهائي أمام البايرن

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، استياءه من الخسارة (0-1) أمام ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في معقل البلوجرانا "كامب نو"، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حين كنا في أفضل حالاتنا تلقينا الهدف، وكان علينا أن نكون أكثر تركيزًا، والخصم تفوق علينا في مواجهات رجل لرجل، وقدمنا دقائق جيدة، والخسارة اليوم عقاب كبير بالنسبة للمباراة التي لعبناها".



وأضاف: "الهزيمة مؤلمة؛ لأنها في ملعبنا، لكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن نسيطر على المباريات بشكل أكبر، ويجب أن نتحسن ونكون أكثر ذكاءً على المستوى التكتيكي، ويوم الأربعاء المقبل ينتظرنا نهائي آخر، ولا يمكن أن نفشل أكثر من ذلك".



وتابع: "في برشلونة تلعب نهائيات باستمرار، ولا نحب أن نخسر، واليوم لم نستحق الهزيمة، وفي بعض الأحيان لا تستحق الفوز لكن تنتصر مثل ما حدث ضد فياريال واليوم كان عكس ذلك، لكن علينا أن نطوي هذه الصفحة، ونعود للقتال يوم الأربعاء ضد بايرن ميونخ".



وبهذا الانتصار رفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع.

