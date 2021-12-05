الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الإثنين

نشرت الهيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (6 ديسمبر).

وأوضحت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم غداً الإثنين عبر معبر رفح سيكون للأسماء المتبقية من الحافلتان: التاسعة والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2021/40)، مطالبة المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع عن اسماء كشف المسافرين رقم (2021/38) اضغط هنا

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/