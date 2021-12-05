الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل قناص الاحتلال على حدود غزة والـ50 دقيقة

قال موقع "والا" العبري إن عائلة الجندي القناص برائيل حدارية الذي قتل برصاص أحد المقاومين على حدود قطاع غزة قبل عدة أشهر قامت بإجراء تحقيق شخصي حول ظروف مقتله.

وأظهر التحقيق الذي نقل موقع والا جزءًا منه، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، نتائج صعبة إذ أكد أن مقتل الجندي كان فشلاً كبيرًا يمكن تفاديه.

وأضاف الموقع أن التحقيق يظهر بأن سيارة الإسعاف التي نقلت الجندي بعد إصابته لمشفى "سوروكا" احتاجت حوالي الساعتين للوصول للمشفى بينما تحتاج رحلة كهذه حوالي 50 دقيقة، وإلى جانب أن الجيش كان يعرف بأن النقطة التي كان يقف بها الجندي تعتبر نقطة خطيرة ولا يمكن الرؤية جيداً من خلالها ولكن الجيش لم يتخذ أية إجراءات.

وقالت والدة الجندي القتيل بأن التحقيق يظهر عدم وجود حمالة لنقل الجرحى في المكان، وكذلك لم يجري استدعاء مروحية لنقل الجندي القناص بعد إصابته، وخلال التحقيق اتضح أيضاً أن المسعف قام بنقل الجندي المصاب لوحده للسيارة وهذا احتاج وقتاً طويلاً.