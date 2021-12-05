كأس العرب : كيف يمكن للمنتخب الفلسطيني التأهل لدور الربع النهائي؟

حافظ المنتخبين السعودي والفلسطيني على حظوظهما في التأهل إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس العرب 2021، بعد أن انتهت المباراة التي جمعت بينهما بالأمس بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

منتخب المغرب كان قد واصل استعراض عضلاته في البطولة بسحقه المنتخب الأردني بأربعة أهداف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات، وذلك بعدما كان قد هزم فلسطين في الجولة الأولى بنفس النتيجة.

وقال مهتم في الشأن الرياضي انه في حال فور المنتخب الفلسطيني على المنتخب الاردني المقرر ان تقام مباراته يوم الثلاثاء ، وخسارة المنتخب السعودي أمام المغربي يبقى هناك فرصة لتأهل المنتخب الفلسطيني .