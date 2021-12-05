هدافي كأس العرب 2021

اختتمت أمس السبت الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر الجاري.

ومع نهاية مواجهات الجولة الثانية يتشارك 5 لاعبين عرب من 3 دول صدارة ترتيب الهدافين برصيد هدفين لكل منهم:

1- التونسي سيف الدين الجزيري

2- التونسي فراس بالعربي

3- الجزائري بغداد بونجاح

4- المغربي عبد الإله حفيظي

5- المغربي بدر بانون

وأحرز كل من سيف الدين الجزيري وفراس بالعربي هدفين للمنتخب التونسي في شباك موريتانيا، في المباراة التي انتهت بفوز "نسور قرطاج" بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الأولى.

وضمن الجولة الأولى أيضا، سجل بغداد بونجاح هدفين من رباعية "محاربي الصحراء" في شباك السودان، ولحق به عبد الإله حفيظي الذي أحرز هدفين من رباعية "أسود الأطلس" في مرمى فلسطين.

وبقي الوضع على ما هو عليه مع نهاية اليوم الأول من الجولة الثانية أمس الجمعة، حيث لم ينفرد أحد بالصدارة أو ينضم أي لاعب للرباعي المتواجد بها.

ومع بداية اليوم الثاني، تغلب المنتخب المغربي على نظيره الأردني برباعية نظيفة، في مباراة شهدت تسجيل بدر بانون هدفه الثاني في البطولة وبالتالي انضم لمتصدري قائمة الهدافين.

وضمنت 4 منتخبات حتى الآن تأهلها إلى دور الثمانية، هي: قطر عن المجموعة الأولى والمغرب عن المجموعة الثالثة، ومصر والجزائر عن المجموعة الرابعة، فيما بقيت 4 مقاعد شاغرة تنتظر أصحابها الذين ستحددهم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.