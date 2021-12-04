مانشستر سيتي يتصدر على ليفربول بثلاثية في شباك واتفورد

تصدر اليوم السبت، فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في هذا الموسم، بعد فوزه على مضيفه واتفورد 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

ويُشار إلى أنه قد افتتح السيتي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلينغ وعزز زميله البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و63، فيما سجل هدف واتفورد اليتيم الكولومبي خوان هرنانديز في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

وجدير ذكره انه بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة وانتزع لأول مرة هذا الموسم، الصدارة من ليفربول (34 نقطة) الذي صعد مؤقتا إلى المركز الأول في وقت سابق اليوم بعد فوزه على وولفرهامبتون بهدف دون رد وتعثر تشيلسي (33 نقطة) أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، وفي المقابل توقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".