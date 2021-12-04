حماس: اعدام الشاب سلمية جريمة مكتملة الأركان وسلوك اجرامي

اعتبر حركة حماس، أن إعدام جيش الاحتلال مواطنا فلسطينيا اليوم في مدينة القدس المحتلة، جريمة مكتملة الأركان، حيث قاموا، وفي انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية الإنسانية، بالإجهاز على شاب فلسطيني جريح ينزف دماً، ولا يشكّل أيّ خطر عليهم.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن تعمَّد جنود جيش الاحتلال الإجهاز على الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض، وذلك بإطلاق النار المباشر عليه، يعدّ سلوكاً إجرامياً يعكس الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال وجنوده.

وشدد على أن اعدام سلمية يكشف طبيعة الاحتلال في الاستهتار بحياة الإنسان من جهة، والاستخفاف بالقانون الدولي لعدم وجود رادع ومحاسب لهم عن جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "مرَّة أخرى يتصرَّف الاحتلال ككيانٍ مارقٍ فوق القانون والقرارات والمواثيق الدولية، وذلك بسبب عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ أيّ إجراءات عملية لكبح جماحه عن الاستمرار في جرائمه وعدوانه ضد أرضنا وشعبنا، والعمل على محاكمة قادة جيشه وجنوده كمجرمي حرب".