خسارة مدوية لبرشلونة على يد ريال بيتيس

خسر فريق برشلونة خسارة مدوية، اليوم السبت، على أرضه من ضيفه ريال بيتيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويُشار إلى أنه سجل هدف المباراة الوحيد نجم ريال بيتيس خوان ميغيل خيمينيز لوبيز المعروف بـ"خوانمي" في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق برشلونة في حقبة مدربه الجديد تشافي بعد أن استهل مشواره التدريبي الجديد بفوز على إسبانيول بهدف دون مقابل ثم على فياريال بنتيجة 3-1 في "الليغا"، إضافة الى تعادل سلبي أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

جدير ذكره أن هذه الهزيمة، توقف رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.