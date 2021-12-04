الاسكندرية: تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن تعطيل الدراسة غدا الأحد، في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، قائلا: "قررنا تعطيل الدراسة غدا في المدارس بالمحافظة بسبب الأمطار".

وأضاف الشريف، لـ قناة صدى البلد، أن هناك استعدادات كبيرة لمواجهة "نوة قاسم" بالإسكندرية، متابعا: "تعطيل الدراسة يعمل على تسهيل الحركة أمام الجهات المعنية للتعامل مع نوة قاسم وموجة الطقس السيء التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة".

وأوضح، أن المحافظة سوف تتعرض خلال ساعة ونصف لأمطار تكون خفيفة، تصل باكر غدا الأحد إلى متوسطة"، مشيرا إلى أن المحافظة تتعرض لـ"نوة قاسم" كل عام في الرابع من ديسمبر، ولكن التغيرات الجوية أحدثت تغييعرا في حالة الطقس وموعد النوات، وكذلك زيادة كميات الأمطار.