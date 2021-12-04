تفاصيل الانفجار قرب مدينة نطنز الإيرانية.. من يقف وراءه؟

تحدثت ‏وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بتصدي الدفاعات الجوية الإيرانية بصاروخ لهدف معادي جنوب شرق المنشآت النووية الإيرانية في نطنز".

وقالت وكالة إرنا الإيرانية:"إن الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية بنطنز جسما مجهولا بسماء المدينة".

من جانبه قال قائد القوة الجوية في مدينة نطنز، مساء اليوم السبت،: "إنه تم اطلاق صاروخ في اطار تقييم الاستعدادات الميدانية".

و:أكد قائد القوة الجوية، أنه تم اطلاق صاروخ في اطار تقييم الاستعدادات الميدانية للمنظومة الصاروخية الدفاعية لصد أي هجوم معادي".

بدورها زعمت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم، سماع دوي انفجار في منطقة نطنز بإيران قرب المفاعل النووي .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن هناك تقارير من إيـران تفيد سمع دوي انفجار في منطقة منشأة نطنز النووية

وذكرت القناة 13 العبرية، "إن التقارير من إيران، أفادت أن صوت الانفجار الذي سمع في سماء نطنز؛ ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل.