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تفاصيل الخبر
رابط مباشر مباراة الفدائي والسعودية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 م
04 ديسمبر 2021
#السعودية
#الفدائي
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