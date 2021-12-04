بالصور: الإعلان عن هوية منفذ عملية الطعن في القدس

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت: بأن منفذ عملية الطعن قرب باب العامود في القدس هو الأسـيـر المـحـرر الشـهـيـد مـحـمـد شوكـت سليـمـة (23 عامًا) من مدينة سلـفـيـت .

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية : "إن منفذ العملية في باب العامود بالقدس هو محمد شوكت سليمة يبلغ من العمر(25 عامًا).

وزعمت الصحيفة العبرية "أن الشهيد سليمة دخل إلى القدس "بشكل غير قانوني" وهو أسير سابق اعتقل بتهمة التحريض لمدة عام واحد.

وكان استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن طعن مستوطنا في عنقه وظهره وأصابه بجروح خطيرة.

وقالت مصادر محلية إن جنود ما يسمى حرس الحدود، اطلقوا النار، على الشاب الفلسطيني من مسافة صفر، قرب "دوار المُصرارة"، بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس المحتلة.









