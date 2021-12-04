فيسبوك يغلق صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

اغلق موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، وفق بيان صادر عن الحزب اليوم السبت.

هذا نص البيان

في سياق الحرب على الإسلام والتعتيم على كلمة الحق والدعوة لإعادة الحكم بما أنزل الله التي يقودها حزب التحرير، قامت إدارة فيسبوك بإغلاق صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين، وهي صفحة حيوية فاعلة في فلسطين وعليها عشرات آلاف المعجبين والمتابعين.

وأننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين، إذ نؤكد على استمرار دعوتنا والذود بكل الوسائل والأساليب عن حياض الإسلام والوقوف في وجه كل خيانة وكل خائن متآمر على الأمة وكل فكر غربي دخيل حتى يأذن الله بنصره وإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فإننا نؤكد على أن هذه الدعوة وهذا العمل للإسلام وكشف المؤامرات على الأمة وعلى قضية فلسطين لن ينال منه أو يوقفه أية محاولة للتعتيم من فيسبوك أو غيرها ممن أرقتهم كلمة الحق والكفاح السياسي الذي يقوده حزب التحرير على مستوى العالم، فهذه دعوة تكفل الله بنصرها وبرفع ذكرها في العالمين وأنف كل أهل الباطل والاستعمار وعملائه راغم.

(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ)