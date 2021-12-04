مشتبه به رئيسي في جريمة القتل بالجامعة الامريكية بجنين يسلم نفسه للشرطة

قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، أن مشتبه به بشكلٍ رئيسي في الجريمة التي وقعت في الجامعة الأمريكية بجنين، سلم نفسه لشرطة جنين.

وفي وقت سابق، أعلن ارزيقات، عن فتح تحقيق في قضية مقتل مواطن وإصابة آخرين، في شجار أمام الجامعة الأمريكية بجنين.

وأكد (تلفزيون فلسطين) أن الأجهزة الأمنية تدفع بتعزيزات إلى الجامعة الأمريكية بجنين، فيما أعلنت الجامعة تعليق الدوام لإشعار آخر في أعقاب الشجار.

وكان اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، قد كشف سابقا عن أسباب الجريمة التي وقعت في الجامعة الأمريكية في جنين، ظهر اليوم السبت.

وقال الرجوب: “إن الحدث عبارة عن خلاف بين طلاب من قريتين حاولنا حله بالحوار يوم أمس، ولكنه تجدد اليوم بأن تعرض طالب للطعن حتى الموت قرب الجامعة العربية الأمريكية”.

وفي وقتٍ لاحق أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم لاشتراكهم بالجريمة التي أدت لمقتل شاب أمام حرم الجامعة العربية الأمريكية