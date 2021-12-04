ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم تردد قناة كراميش 2022- 2021 والتي حازت على اهتمام كبير جدًا من عشاق المسلسلات والبرامج والأفلام الكرتونية.

وتعتبر القناة من القنوات المهمة للكثير من فئات المجتمع العربي سواء الصغار أو الكبار الفتيات والفتية بسبب ما تعرضه من برامج مهمة.

وتتميز برامج القناة بنشر التوعية والثقافة بين الاطفال وتعمل على تعزيز المحبة والاخلاص والوفاء لدى الكثير من ابناء الدول العربية.

اصبحت القناة اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

وتمكنت القناة من جذب قلوب الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة.

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

وجذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:¾

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390 - الاستقطاب: أفقي - الترميز:27500 - تصحيح الخطأ:3/4