"جامعة بيرزيت" تقرر الغاء التعليم الوجاهي

قررت جامعة "بيرزيت" مساء الجمعة، الغاء التعليم الوجاهي وعدم ممارسة أيَّة أنشطة للطلبة داخل الحرم الجامعي بسبب الاشكاليات التي وقعت خارج أسوار الجامعة وما تبعها من تراشق على صفحات التواصل الاجتماعي.

واستنكرت ادارة الجامعة في بيان لها "اللجوء للعنف والتراشق على صفحات التواصل الاجتماعي"، داعية للالتزام بالأنظمة والقوانين، واحترام التنوع والحق في التعبير دون تهجم أو إساءة".

وأكّدت الجامعة بأن التجاوزات "سيتم التعامل معها بما يتطلبه الأمر من جدية ومسؤولية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلبة والعملية التعليمية داخل الحرم الجامعة".

ودعت الجامعة "أسرتها بكافة مكوناتها إلى التكاتف من أجل المحافظة على صرحنا الأكاديمي والوطني، في مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن تعقيدات الوضع العام، وذلك كجزء من سعينا لجعل جامعتنا نموذجًا لوطننا فلسطين التي نريد".

وأصدرت الحراكات الطلابية في الجامعة باستثناء شبيبة "فتح"، الجمعة، بيانا ضد ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي اقتحمت مساكن الطلبة في الجامعة.

وأكدت الكتل الطلابية "على موقفها الموحد برفض أي اعتداء أو ملاحقة أو اعتقال سياسي بحق طلبة جامعة بيرزيت وحركتها الطلابية"، وأشارت إلى أنها "تنظر ببالغ الخطورة لما يتعرض له طلاب الكتلة الإسلامية من ملاحقة واعتقال واقتحام لسكنات الطلبة ومصادرة الرايات".

كما شدّدت على استيائها مما "يتعرض له الطلبة في كتلة اتحاد الطلبة التقدمية من ملاحقة ومحاولات قمع واعتقال؛ على خلفية نشاطهم الطلابي ودورهم في خدمة الطلبة".