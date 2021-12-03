الاحتلال اعتقل 12 مواطنا من غزة خلال الشهر الماضي

قال المختص عبد الناصر فروانة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي 12 مواطنا من قطاع غزة.

وأشار في تصريح صحفي له اليوم الجمعة الى أن اثنان من المواطنين جرى اعتقالهما اثناء مرورهما عبر حاجز بيت حانون/ايرز وهما: حسن ابو مصطفى (49عاما) من خانيونس وكان مرافق لزوجته المريضة، ومحمود سامي احمد (34عاما) من جباليا وكان يحمل تصريح تاجر.

وأوضح أن ثلاثة مواطنين بعد اجتيازهم الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه الاراضي المحتلة عام1948 بالاضافة الى (7) آخرين ممن يعملون في مهنة الصيد، (5) منهم من عائلة الهسي و(2) من عائلة بكر.

وأشار الى انه تم الافراج عن (10) مواطنين بعد احتجازهم واستجوابهم، وبقي مواطنين فقط رهن الاعتقال وهما من تم اعتقالهما على حاجز بيت حانون/ايرز.