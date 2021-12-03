جامعة بيرزيت تقرر التعليم لالكتروني يوم غد السبت

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الجمعة، بأن التعليم غدا السبت سيكون عن بعد بالكامل، وبأنه لن تعقد أي نشاطات للطلبة داخل الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان نشرته على موقعها: "تأسف جامعة بيرزيت للإشكاليات التي تمت معايشتها بين مجموعة من الطلبة خارج الجامعة، وتستنكر اللجوء إلى العنف والتراشق على صفحات التواصل الاجتماعي، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وإلى احترام التنوع والحق في التعبير دون تهجم أو إساءة".

وأكدت الجامعة بأن التجاوزات سيتم التعامل معها بما يتطلبه الأمر من جدية ومسؤولية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلبة والعملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.

كما ودعت الجامعة أسرتها بكافة مكوناتها إلى التكاتف من أجل المحافظة على الصرح الأكاديمي والوطني، في مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن تعقيدات الوضع العام، وذلك كجزء من السعي لجعل الجامعة نموذجاً لوطننا فلسطين التي نريد.