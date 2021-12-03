الشيخ خضر عدنان: الإضراب عن الطعام هو الطريق الوحيد للحرية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الاسير المحرر الشيخ خضر عدنان إن إدارة السجون تستمر بتعنتها في اضرابات الأسرى عند بداية الأسير لإضرابه عن الطعام.

و أضاف عدنان في تصريحات له اليوم الجمعة أن المضرب عن الطعام يعرف أنه لا خيار له أما الشهادة أو النصر والحرية، مشيرا الى أن من يرغب بالإضراب عن الطعام عليه أن يدرس الإضرابات السابقة لكي يستفيد من تجارب المضربين.

و أوضح أن الإضرابات عن الطعام سواء كانت فردية أو جماعية يجب أن تكون ناتجة عن قرار وبمشاركة من يستطيع الإستمرار به، مشيرا الى أن الإضرابات عن الطعام هي الطريقة الوحيدة للحرية في ظل تعنت إدارة السجون وردا على ممارسات السجان.

و أكد الشيخ خضر عدنان أن الإضرابات أداة لثني الاحتلال عن فرض الاعتقال الإداري المتواصل على الأسرى.