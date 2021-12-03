الاحتلال يحظر رحلات طائرات F15
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:18 م
03 ديسمبر 2021
أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، اليوم الجمعة، حظر رحلات طائرات F15 باستثناء الأنشطة العملياتية.
ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن قرار الحظر جاء بعد إصابة طيارين خلال هبوط اضطراري في مطار عسكري جنوب الاراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف: "حاول الطاقم التعامل مع الخلل وبعد عدم تمكنهم من معالجته، قاموا بتنفيذ هبوط اضطراري معقد وفي النهاية هبطت الطائرة على عجلتين من عجلاتها الثلاث، قبل الهبوط أبلغ الطاقم بالحادث وتم إرسال أطقم طبية وإنقاذ إلى مكان الحادث".