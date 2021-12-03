من هو القائم بأعمال وزارة الاعلام اللبنانية بعد استقالة جورج قرداحي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:27 م
03 ديسمبر 2021
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طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي، تصريف الأعمال في وزارة الإعلام بعد استقالة جورج قرداحي.

وجاء في تغريدة على موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني: "أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الوزير جورج قرداحي".

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي استقالته من منصبه، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت عقده اليوم الجمعة أن الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية.

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