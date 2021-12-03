بالفيديو مسيرات غاضبة في الأردن لرفض التطبيع مع "اسرائيل"

يواصل الآلاف من الأردنيين للأسبوع الثاني على التوالي الخروج بمسيرات شعبية غاضبة لرفض التطبيع بين الحكومة الأردنية والاحتلال الإسرائيلي لصفقة تبادل الماء مقابل الكهرباء.

وانطلقت المسيرة اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة "عمان"، وسط وجود أمني مكثف، وبالتزامن، خرجت مسيرات في مناطق مختلفة رفضا للتطبيع، من بينها مخيمات أردنية مثل الوحدات، والبقعة، والحسين.

وهتف المشاركون: "بكرة يحتلوا عمان.. وعلي علي عليها ملعون اللي بدو يرويها.. وتشهد علينا عمان ثورة إن قامت ما بتنام.. علا يا بلادي علا غاز العدو مذلة.. ماء العدو مذلة.. شعب الأردن يخوض حروب من الشمال للجنوب يرفض الماء المنهوب.. التطبيع عار.. وقولوا لعربان التطبيع شعبي حر وما ببيع".

وطالب المشاركون في المسيرة، بـ"إسقاط معاهدة وادي عربة، واتفاقية الغاز، وكل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".