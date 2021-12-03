ثلاث وفيات وثلاث اصابات بحادث سير مروع غرب رام الله

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال مساء اليوم الجمعة وفاة 3 أشخاص واصابة 3 أخرين بجراح مختلفة خلال تصادم مركبتين "فلسطينية واسرائيلية" غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار موقع "كان العبري"، أن حادث سير مروع وقع بين مركبتين "فلسطينية وإسرائيلية" على الطريق بين قريتي عابود وشقبا غرب رام الله.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم "اثنين فلسطينيين وواحد اسرائيلي" فيما تم نقل المصابين للمستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

من جهته أفادت وسائل اعلام فلسطينية أن الشابين أحمد سالم عوض شلش وزياد ابراهيم شلش من قرية شقبا لقيا مصرعهما في الحادث المروع.