يوم ساخن في الضفة.. مواجهات واصابات بالرصاص واعتقالات واغلاق حواجز عسكرية

اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 في مدن مختلفة في الضفة المحتلة فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددٌ من المواطنين واغلقت حاجز قلنديا في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين المشاركين في مسيرات اسبوعية رافضة للاستيطان الإسرائيلي الذي يقضم الاراضي الفلسطينية المحتلة.

اصابات بالرصاص والاختناق

ففي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال.

واندلعت المواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات بينهم.

وفي مدينة نابلس أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واندلعت المواجهات في ظهر اليوم الجمعة بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس عقب انطلاق مسيرة رافضة للاستيطان واحتجاجًا على قرارات اسرائيلية مستمرة للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية.

مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أشار إلى أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بالاختناق بالغاز خلال المواجهات.

اغلاق قلنديا

وشمال مدينة القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري الأمر الذي أدى لإغلاق الحاجز أمام المواطنين في كلا الاتجاهين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت المواطنين والمركبات من المرور أمام الحاجز العسكري ما تسبب بأزمة مرورية خانقة شمال مدينة القدس.

اعتقالات

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 طفلين اثناء تواجدهم في منطقة الهجرة قرب عين الدلبة جنوب مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا مخيم الفوار واعتقلوا الطفلين بلال وجلال البايض من المخيم جنوب الخليل الى جهة مجهولة.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين من مختلف الأعمار لإرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم.

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي نتيجة الاجراءات الإسرائيلية الخطيرة التي تستهدف الاراضي الفلسطينية المحتلة للاستيلاء عليها.