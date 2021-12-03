تعادل في مواجهة البحرين والعراق في كأس العرب

تعادل منتخبي البحرين والعراقي بشكل سلبي، اليوم الجمعة، على استاد الثمامة في قطر، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في مسابقة كأس العرب 2021.

ويُشار إلى أنه بهذا التعادل اقتنص منتخب البحرين بقيادة مديره الفني البرتغالي هيليوا سوزا، النقطة الأول له بالبطولة بعد أن خسر الجولة الأولى بهدف نظيف أمام قطر.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب العراق، نقطتين، بعد التعادل الثاني له في البطولة، حيث تعادل بالجولة الأولى مع عمان.



جدير ذكره أنه يتصدر منتخب قطر، المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، علما بأنه سيواجه بعد قليل نظيره العماني على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية.