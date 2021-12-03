إصابات بالرصاص المعدني وبالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:55 م
03 ديسمبر 2021
أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات بينهم.
جدير ذكره أنه تنطلق هذه المسيرة بشكل أسبوعي لمناهضة الاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.