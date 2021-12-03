الصحة: حالة وفاة و287 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و245 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وبينت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 58، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 31، جنين 29، الخليل 48، نابلس 14، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، مسافرون عبر معبر الكرامة 5.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 26، جنين 15، الخليل 51، نابلس 12، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 2.

ولفتت إلى وجود 49 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 83 مريضا، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.