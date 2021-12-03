بالصور: 50 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 50 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المواطنين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه.

وكانت نشرت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خاصة عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.

جدير ذكره أنه تتزامن التشديدات الاحتلالية مع "عيد الأنوار" اليهودي، الذي يستمر 9 أيام، حيث كثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ومحاولاتهم لإضاءة "الشمعدان" في رحابه، وتنظيم مسيرات استفزازية واحتفالات صاخبة في محيطه، تحديدا عند باب العامود وساحة البراق.

ويُشار إلى أنه قبل أن تؤم الجموع المسجد الأقصى، انهارت أرضية بشكلٍ جزئي في منطقة باب الحديد بالبلدة القديمة، بسبب حفريات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية مقدسية بأن الانهيار حدث في نحو 6 بلاطات، خارج باب الحديد.









