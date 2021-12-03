فتح تحقيق في قضية صفقة بيع رونالدو

قال فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، "إن السلطات الإيطالية أمرت بتفتيش مكاتب النادي مرة أخرى في إطار تحقيقاتها التي تتعلق في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وأكد فريق يوفنتوس أنه يتعاون بصورة كاملة مع السلطات في إطار هذه التحقيقات.

وقالت السلطات ،" إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم".

ويُشار إلى أنه كشفت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم المحترفة في إيطاليا عن سلسلة من عمليات الانتقالات التي جرت بين عامي 2019 و2021، والتي شملت العديد من لاعبي أندية الدوري الإيطالي، وعدد من الأندية الأجنبية.