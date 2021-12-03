هبوط اضطراري لطائرة اف 15 "إسرائيلية" يتسبب بإصابة طيارين ووقف التدريبات

قال المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي"، اليوم الجمعة : "في وقت سابق اليوم وخلال طلعة تدريب روتينية لطائرة مقاتلة من طراز F15 وقبل هبوطها في قاعدة في الجنوب، لاحظ طاقم الطائرة عطلًا في إحدى عجلات الطائرة التي لم تفتح كما هو مطلوب".

وأضاف المتحدث :"حاول الطاقم التعامل مع الخلل وبعد عدم تمكنهم من معالجته، قاموا بتنفيذ هبوط اضطراري معقد وفي النهاية هبطت الطائرة على عجلتين من عجلاتها الثلاث، وقبل الهبوط أبلغ الطاقم بالحادث وتم إرسال أطقم طبية وإنقاذ إلى مكان الحادث، وهبطت الطائرة والطاقم بسلام وتم إجلاء الطياران إلى المستشفى ولحقت أضرار بالطائرة".

وأشار إلى أن الحادث قيد التحقيق، فيما أصدر قائد سلاح الجو "الإسرائيلي" اللواء عميكام نوركين تعليمات عقب الحادث بحظر رحلات طائرات F15 باستثناء الأنشطة العملياتية.