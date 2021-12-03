مزاعم "إسرائيلية": حركة حماس تقوم ببناء قوة عسكرية لها على الأراضي اللبنانية

قال موقع واي نت العبري، اليوم الجمعة، "إن حركة حماس وفي حالة من السرية التامة، قامت ببناء قوة عسكرية لها على الأراضي اللبنانية".

وزعم الموقع العبري، أن صالح العاروري نائب قائد حركة حماس هو من قام ببناء هذا الفرع، حيث عمل على تجنيد عدة مئات من اللبنانيين ودربهم بمساعدة خبراء إيرانيين. لافتاً إلى أن هذه الوحدة تابعة مباشرة لقيادة حماس في الخارج ونشطاءها يعملون حالياً في إنتاج الصواريخ.

وأوضح أن القلق لدى "إسرائيل" من إنشاء هذه الوحدة، يتمثل في حال اندلاع أي مواجهة مع غزة، ما سيخلق جبهة جديدة تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أنه خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة "حارس الجدارن"، تم اتخاذ قرار بإنشاء "الفرع الشمالي" لحركة حماس في لبنان.

جدير ذكره أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الأكاذيب التي يبثها عبر وسائل إعلامه، إلى تأنيب الرأي العام العالمي ضد حركة حماس، وخاصة بعد القرار البريطاني بحظر الحركة.