أمريكا تحذر "الموساد الاسرائيلي" من تنفيذ عمليات ضد داخل ايران

حذرت الولايات المتحدة الامريكية، الموساد الإسرائيلي من تنفيذ عمليات محتملة داخل الجمهورية الاسلامية "ايران".

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الجمعة أن الادارة الأمريكية نقلت لمسؤولين اسرائيليين رسالة عاجلة تعارض فيها اقدام الموساد على مفاجأتها بتنفيذ عمليات سرية داخل إيران خلال المفاوضات النووية في فيينا.

تأتي تحذيرات الولايات المتحدة في الوقت التي تسعى فيه الدول العظمي للتوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عنها، فيما تعارض "إسرائيل" بشدة هذه الإجراءات.

يُشار إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع تعهد أمس الخميس، بعدم السماح للجمهورية الاسلامية إيران بامتلاك قنبلة نووية إطلاقاً.

وقال برنيع، خلال مراسم توزيع أوسمة على عاملين في جهاز الموساد: "إنّ إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، لا في السنوات القريبة وإلى الأبد، هذا تعهد مني، هذا تعهد من الموساد".