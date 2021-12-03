الصحة بغزة: وفاة و95 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة شخص واصابة 95 أخرين بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن الطواقم الطبية أجرت فحصًا مخبريًا لـ 714 شخص تبين اصابة 95 منهم بفيروس كورونا، ليرفع عدد اجمالي الحالات النشطة للمصابين في القطاع إلى 1397.

وجاءت بيان الوزارة على النحو التالي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 3/12/2021

اجراء 714 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 95 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 187558 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1397 حالة

اجمالي المتعافين 184509 حالة

اجمالي الوفيات 1652 وفاة

الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 511405 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء