هل يعلن وزير الاعلام اللبناني استقالته اليوم؟

ذكرت وسائل اعلامية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي سيعلن استقالته من منصبه ظهر اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 بعد أزمة حديثه عن الحرب السعودية ضد اليمن.

قناة الميادين أكدت أن جورج قرداحي تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية وبعض اصدقائه وقرر تقديم استقالته ظهر اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن قرداحي يدرك تمامًا ان استقالته لن تسهم في تخفيف الاجراءات السعودية ضد لبنان.

وذكرت الميادين أن شخصية مقربة من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ستتولى حقيبة الاعلام بعد استقالته، علمًا أن الاستقالة ستكون قبل لقاءات ماكرون مع القيادة السعودية في الرياض.

وقبل أسبوعين، قال قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، لكنه شدد على ألا تكون استقالته "مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة"، وفق تعبيره.

وكانت الرياض قد أعلنت في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة، وذلك في أعقاب نشر مقابلة لقرداحي قبل تعيينه وزيراً يصف فيها الحرب على اليمن بالعبثية.