قوات الاحتلال تعرقل وصول مئات الفلسطينيين للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 ص
03 ديسمبر 2021
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عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى عبر نشر الحواجز العسكرية في الطرقات المؤدية الى مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت العشرات من الحواجز العسكرية دون أي أسباب تذكر مما تسبب في عرقلة وصول عدد كبير من مواطني الضفة للصلاة في الأقصى.

يُشار إلى أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى تقتصر على سكان مدينة القدس، والداخل الفلسطيني المحتل، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة وغزة الحاصلين على تصاريح خاصة.

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