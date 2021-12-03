شهدت أسعار الخضروات والدواجن ومشتقاتها والطيور البلدية في مدينة اللحوم غرب مدينة غزة اهتمامًا كبيرًا من الناس للتعرف على الاسعار قبل شرائها من الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات والدواجن والطيور اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

بندورة كدار 1.5 شيكل

خيار 3 شيكل

خيار بلدي 4 شيكل

بصل بلدي كبير 1.5 شيكل

بطاطا بلدية كبيرة 1.5 شيكل

ثومة 12 شيكل

ليمون 1.8 شيكل

باذنجان كبير 2 شيكل

باذنجان صغير 2 شيكل

بازيلاء خضراء 8 شيكل

فلفل رومي 3 شيكل

فلفل أخضر 4 شيكل

كوسا صغيرة 2.5 شيكل

لوبيا 3 شيكل

بطاطا حلوة 2 شيكل

زهرة 3 شيكل

ملفوف احمر 2.5 شيكل

افوكادو 4.5 شيكل

أسعار الدواجن:

دجاج كامل صافي 15.5 شيكل

فخذ دجاج بدون ظهر 15.5 شيكل

فخذ دجاج بظهر 13.5 شيكل

دبوس دجاج 15.5 شيكل

صدر دجاج كامل 25 شيكل

صدر ستيك +شاورما 26 شيكل

شيش طاووق 25 شيكل

جناح دجاج 10 شيكل

كبدة دجاج 16 شيكل

.الطيور البلدية بعد الذبح:

بط بلدي 15 شيكل

زغاليل كبير 40 شيكل

زغاليل وسط 35 شيكل

زغاليل صغير 25 شيكل

ديك بلدي 21 شيكل

جوز فر 8 شيكل

أرنب 25 شيكل

.أما الحبش:

صدر حبش كامل 21 شيكل

ستيك صدر حبش 22 شيكل

فخذ حبش بدون ظهر (انثى) 16.5 شيكل

فخذ حبش بظهر (انثى) 14.5 شيكل

فخذ حبش بدون ظهر (ذكر) 15.5 شيكل

فخذ حبش بظهر (ذكر) 13.5 شيكل

دبوس حبش 14 شيكل

جناح حبش 9 شيكل

رقاب حبش بدون ظهر انثى 5 شيكل

كبدة حبش 16 شيكل