أسيران يدخلان عامهما الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسيران المجاهدان منير شحدة محمد أبو ربيع (41 عامًا) ومراد حسن دياب أبو زيتون (38 عامًا) أنهيا ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهما التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلياعتقلتهما بتاريخ 03/12/2003م، وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المجاهد منير شحدة أبو ربيع حكمًا بالسجن (21) عامًا بالإضافة إلى 9 شهور، وبحق المجاهد مراد حسن أبو زيتون بالسجن (22) عامًا بتهمة انتمائهم وعضويتهم في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير منير أبو ربيع من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وولد بتاريخ 27/07/1980م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي، أما الأسير مراد أبو زيتون فهو من سكان بلدة زبوبا بمحافظة جنين بالضفة المحتلة وولد بتاريخ 25/10/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.