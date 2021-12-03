ارتفاع طفيف على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 في السوق السوداء ارتفاعًا طفيفًا عن يوم أمس الخميس.

ووفقًا للمتابعة لأسعار العملات في السوق السوداء بقطاع غزة فإن أسعار الدولار مقابل الشيكل والدينار الاردني جاءت على النحو التالي:

الدولار الازرق مقابل الشيكل الاسرائيلي شراء 316.2--316.9 بيع

الدولار الابيض مقابل الشيكل الاسرائيلي شراء 314.5--315.5 بيع

الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني شراء 70.55--70.75 بيع

لدينار الاردني مقابل الشيكل الاسرائيلي شراء 447--448 بيع

الجنيه المصري مقابل الشيكل الاسرائيلي شراء 22--23 بيع