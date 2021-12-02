الدفاع المدني بغزة لديه خطة محكمة للتعامل مع فصل الشتاء

أكد العقيد رائد الدهشان الناطق باسم الدفاع المدني بغزة اليوم الخميس 2/12/2021 ، ان جهاز الدفاع المدني لديه خطة مُحكمة ومعدة مسبقة للتعامل مع فصل الشتاء حسب الإمكانيات المتوفرة، والأمور تسير بشكل جيد.

وبين الدهشان خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الخطة تشتمل على آلية التواصل مع المواطن والبلديات والأجهزة الأمنية وشركة الكهرباء والصحة وكيفية الوصول للأماكن التي من الممكن التي تحدث فيها بعض الإشكاليات.

أوضح " نحن على جهوزية تامة لانتظار أي نداء استغاثة للقيام بواجبنا وندعو المواطنين للتواصل على الرقم المجاني للجهاز ( 102) عند الطوارئ ، مطالبةً عدم الإسراف باستخدام المياه حتى لا تكون الخزانات أعلى الأسطح عرضة للتطاير مع الرياح.

وأوصى الدهشان السائقين بالابتعاد عن الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار وإفساح المجال للمارة ، مطالباً ربات البيوت بإشعال الحطب والفحم في المكان جيد التهوية.