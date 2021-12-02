د. ضهير : قطاع غزة يعيش حالة استقرار وخيارنا الأساسي هو التعايش مع الجائحة

أكد د. مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، اليوم الخميس 2/12/2021 ان قطاع غزة يعيش حالة استقرار وهذا لا يعفينا من احتمالية الدخول في موجة جديدة، مشيراً الى ان خيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم.

وبين ضهير خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، حول جهوزية الوزارة للتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون" ، ان المعلومات الأولية حول المتحور "أوميكرون" تشير إلى أنه سريع الانتشار أكثر من السلالات السابقة وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه سلالة تُثير القلق.

وتابع: لا زلنا بحاجة لمزيد من المعلومات للتعرف على حقيقة هذه السلالة ومدى خطورتها ولا زالت الدراسات جارية لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأقل للوصول لمعلومات وافية".

وأوضح ان هناك تقرير محدث صدر عن منظمة الصحة العالمية ذُكر فيه أن الغالبية العظمى من الحالات هي بسيطة ولم تستدعي دخولها للمستشفى ويبدو أنها أقل خطورة من السلالات السابقة.

وقال :"حتى اللحظة لا يوجد ما يثبت أن هذه السلالة قد تتجاوز اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمة ذكرت أنه لا داعي للقلق من المتحور الجديد ، معتبراً انه لا حاجة إلى لقاح جديد وإنما إدخال بعض التحسينات البسيطة على اللقاحات المتاحة حالياً.

وبين "خرجنا من الموجة الثالثة بنتائج إيجابية والحياة استمرت ولم نلجأ إلى الإغلاقات بفضل الله، كما أن حالات الوفاة لم تزدد عن 1 %.

وأشار الى ان وزارة الصحة أطلقت أول أمس حملة جديدة مكثفة للوصول إلى جميع المواطنين في الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية بزيارات ميدانية عبر سيارات الإسعاف مجهزة بالطواقم الطبية للوصول إلى المواطنين وحثهم على التطعيم، معتبراً ان41% ممن تلقوا التطعيم من الفئة العمرية المستهدفة فوق 16 عاما حتى اللحظة و27% من إجمالي السكان ولا زلنا بعيدين جدا عن ال 70% المطلوبة من نسبة التطعيم لإجمالي السكان.

اعتبر ان الصحة اتخذت قرار لشمول التطعيم الفئة العمرية للأطفال، طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة ، مشيرا الى ان اللقاحات متوفرة وبأعداد وفيرة وكافية وآمنة وسليمة ونحث المواطنين على تلقي اللقاح ونؤكد على أهميتها في مواجهة الجائحة.