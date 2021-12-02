4 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
02 ديسمبر 2021
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يدخل اليوم الخميس 2/12/2021  أربعة أسرى في سجون الاحتلال في ظروف صعبة .

والاسرى الذين دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

- الأسير سليمان حامد سليم العر (37 عاماً)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002م، وهو محكوم بالسجن 22 عاما.

- الأسير محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة (43 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يدخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2003م.

- الأسير محمد جمال محمد عقل (41 عاماً)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 02/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

 -الأسير صابر محمد جبرين مسالمة (38 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

 

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