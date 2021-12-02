4 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الخميس 2/12/2021 أربعة أسرى في سجون الاحتلال في ظروف صعبة .

والاسرى الذين دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

- الأسير سليمان حامد سليم العر (37 عاماً)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002م، وهو محكوم بالسجن 22 عاما.

- الأسير محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة (43 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يدخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2003م.

- الأسير محمد جمال محمد عقل (41 عاماً)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 02/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

-الأسير صابر محمد جبرين مسالمة (38 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.