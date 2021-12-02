أسعار الذهب اليوم في فلسطين

يشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 2/12/2021، انخفاض طفيف في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في فلسطين اليوم، بجميع عياراته، وبعملتي الدولار والدينار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.86 شيكل $57.16

سعر الذهب عيار 22 165.79 شيكل $52.40

اسعار الذهب عيار 21 158.26 شيكل $50.02

اسعار الذهب عيار 18 135.65 شيكل $42.87

سعر الذهب عيار 14 105.50 شيكل $33.35

سعر الذهب عيار 12 90.43 شيكل $28.58

اسعار أوقية الذهب 5,625 شيكل $1,778

اسعار جنيه الذهب 1,266 شيكل $400.16

اسعار كيلو الذهب 180,863 شيكل $57,164

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

27 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94

24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66

23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30

22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69