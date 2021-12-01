كاتب سياسي: حرق مركبة المستوطنين مؤشر على غليان الشارع الفلسطيني

أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو أن حرق المركبة الإسرائيلية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة مؤشرٌ واضح على حالة الغليان والغضب لدي الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الكاتب عبدو لـ"فلسطين اليوم" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بالفلسطينيين والاستيلاء على مقدساتهم وممتلكاتهم فإننا نقترب من انتفاضة شاملة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

يُشار إلى أن مجموعة من الشباب الفلسطيني الثائر أضرموا النيران داخل مركبة للمستوطنين وسط مدينة رام الله، بعد أن هرب مستوطنين اثنين من داخل المركبة واحتضنتهم أجهزة أمن السلطة والتي قامت بدورها بتسليمهم لجيش الاحتلال.

وفي ذات السياق قالت مراسل قناة "كان" العبرية أن حادث حرق المركبة في منطقة دوار المنارة وسط رام الله دليل واضح على أهمية التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، مؤكدة أن لدى المستوطنين حظ بأن دوار المنارة تتواجد به عناصر من الشرطة الفلسطينية بشكل دائم.

وذكرت مصادر عبرية أن أحد المستوطنين الهاربين من المركبة التي تعرضت للحرق أصيب في صدره بالحجارة خلال هجوم الشبان على المركبة.