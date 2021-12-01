شبان يحرقون مركبة مستوطنين دخلت دوار المنارة وسط رام الله

تمكن مجموعة من الشبان مساء اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021 من حرق مركبة للمستوطنين بعد دخولها لمنطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتدول النشطاء الفلسطينيون فيديوهات حي ومباشرة لإحراق المركبة وسط فرحة عارمة وتكبيرات من الشبان الذين التقطوا الصور مع حرق المركبة.

من جهته ذكرت القناة 14 العبرية أن سيارة للمستوطنين دخلت إلى قلب مدينة رام الله وتعرضت لهجوم من قبل الفلسطينيين وأحرقوها.

وأشارت القناة 14 إلى أن قوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية قامت على الفور بإنقاذ المستوطنين -ركاب السيارة- وتمكنت من إخلائهم إلى نقطة قريبة لجيش الاحتلال وقامت بتسليمهم.

وسائل اعلامية أخرى أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت أجهزة أمن السلطة بسحب قواتها مباشرة من مكان حرق السيارة تمهيدًا لاقتحام جيش الاحتلال مدينة رام الله وسحب السيارة والبحث عن الفاعلين.