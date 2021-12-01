حماس تطلق شعار انطلاقتها الـ 34

أطلقت حركة حماس مساء اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 عن شعار انطلاقتها الرابعة والثلاثين (34).

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "إنَّ المكتب الإعلامي اعتمد شعار الانطلاقة، الذي يحمل عنوان: "حماس.. درع القدس.. وطريق التحرير" بعد أن قدمته الجهات الفنية المختصة في المكتب الإعلامي لحركة حماس".

وأضاف "أن شعار انطلاقة حماس الرابعة والثلاثين يؤكد على سياسات الحركة واستراتيجيتها في المرحلة المقبلة في مشروع التحرير والعودة.

وبيّن قاسم أنَّ الشعار تضمن دلالات حول أهمية مدينة القدس باعتبارها جوهر الصراع وعاصمة فلسطين الأبدية، ودلالات حول نهج المقاومة، الذي شكَّل على الدوام درعًا للقدس وحصنًا أمينًا لها، وهي تحمي وتدافع عن الثوابت الوطنية حتى تحرير كامل فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتحقيق العودة إليها.

كما حمل شعار الانطلاقة خارطة فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها، لتجسيد حقنا الأبدي في كل شبر من أرضنا المباركة.

وأوضح أنَّ الشعار تضمَّن أيضًا الأسرى الأحرار في سجون العدو، الذين يمثلون جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني، باعتبار رمزية قضيتهم الوطنية، وأصالة دورهم التاريخي في النضال الفلسطيني.