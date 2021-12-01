الاحتلال يعلن تسجيل اصابتين مؤكدتين بالمتحور "أوميكرون"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:45 م
01 ديسمبر 2021
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أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء وجود حالتين تم التأكد من اصابتهما بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن أحد المصابين بالمتحور أوميكرون عاد من مالاوي وتم تطعيمه، أما الحالة الثانية فهي قادمة من جنوب أفريقيا وتم تطعيمها بثلاثة لقاحات.

وأشارت إلى أن هناك 17 حالة مشتبه بإصابتها منهم 14 لم يتلقوا اللقاح، و3 غير ملقحين، ولم يتم بعد تلقي نتائج فحصهم، ومنهم 10 عائدين من الخارج، و7 لم يكونوا مسافرين مؤخرًا.

كما يوجد 17 حالة أخرى تم تعريفها على أنها أقل اشتباهًا وخرجت نتائج فحصها، وتقرر إعادة الفحص لها.

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